Kulu'da Mayıs Engelliler Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı

Konya'nın Kulu ilçesinde 10-16 Mayıs Engelliler Haftası çeşitli etkinliklerle kutladı.

Kulu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçeye bağlı Altılar Mahallesinde bulunan Altılar Yaşam Merkezi Bahçesinde 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda etkinlikler gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılan Kulu Kaymakamı Ramazan Polat, güzel bir günde hep birlikte olduklarını ifade ederek, "Önce Engelliler Gününde Tuz gölüne gitmiştik. Bugün ise Altılar Yaşam Merkezindeyiz. Öncelikle cefakar, fedakar ailelerimize bir şeyler söylemek istiyorum. Şüphesiz ki onların bu süreçte yaşadıkları zorlukları kuvvet ve muhtemel olarak tek kendileri anlayabiliyor. Onların bu cefakar yolculuklarında elimizden geldiği kadar destek olmamız gerekiyor. Özel kardeşlerimizi gördüğümüz zaman insanların onlara acıyarak değil görerek bakması gerekiyor. Aileler bu şekilde istiyor. Bir engelli kardeşimizi gördüğümüz zaman bir gülümseme ile de olsa yanlarında olduğumuzu hissettirebiliriz. Tekrar kardeşlerimizin Engelliler Haftalarını kutluyorum" dedi.

Program, engelli öğrencilerin hazırladıkları müzikal, halk oyunları ve çeşitli etkinliklerden sonra program sona erdi. Programa, Kulu Kaymakamı Ramazan Polat, Kulu Belediye başkanı Murat Ünver, İlçe Jandarma komutanı Üsteğmen Ahmet Kılıç, İlçe Emniyet müdürü Saffet Yıldırım, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çağlayan, ilçe siyasi parti başkanları, kurum müdürleri, öğretmenler, özel bireyler ve aileleri katıldı. - KONYA