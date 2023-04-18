Kulu'da Kadir Gecesi'nde vatandaşlar camilere akın attı

Konya'nın Kulu ilçesinde camileri dolduran vatandaşlar Kadir Gecesi'ni coşkuyla idrak etti.

Kulu ilçesinde vatandaşlar Kadir Gecesi dolayısıyla camilere akın etti. Başta Merkez Cami olmak üzere Kırkahvesi Halime Hatun Kubbeli Cami ve 4 minareli Yeşil Cami vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Merkez Müftü Muhsin Yıldız tarafından verilen vaazın ardından Mevlid-i Şerif okutuldu ve hatimli teravih namazı kılındı. Kadir Gecesi münasebetiyle 4 minareli Yeşil Cami'de Sakalı Şerif ziyarete açıldı. - KONYA