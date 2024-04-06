Kulu'da Kadir Gecesi coşkusu

Konya'nın Kulu ilçesinde Kadir Gecesinde camiler doldu, eller semaya açıldı, dualar edildi.

Kadir Gecesinde başta Merkez Camii olmak üzere bütün camilerde Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu. İlçe Müftüsü Muhsin Yıldız tarafından vaaz edildi. Müftü Yıldız, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinin önemini, bu geceyi en iyi şekilde değerlendirmek gerektiğini anlattı. Camilerde hatim duası yapıldı. Vatandaşlar, camilerde okunan Mevlitlerde cemaate gül suyu, lokum, çikolata ikramında bulundu. - KONYA