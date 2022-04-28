Kulu'da Kadir Gecesi coşkusu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kulu'da Kadir Gecesi coşkusu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Kulu'da Kadir Gecesi coşkusu

Konya'nın Kulu ilçesinde binlerce vatandaş Kadir Gecesini idrak etmek için camilere akın etti.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Konya'nın Kulu ilçesinde binlerce vatandaş Kadir Gecesini idrak etmek için camilere akın etti.

Kulu Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde bulunan Yeşil Cami başta olmak üzere bütün camileri dolduran vatandaşlar, Kadir Gecesini büyük bir coşkuyla idrak etti. Yeşil Camide yatsı namazı öncesinde okutulan mevlidi şerifte vatandaşlara çikolata lokum ve şeker ikramı yapıldı. Pandemi nedeniyle 2 yıl aradan sonra camilere akın eden vatandaşlar beraber saf tutarak namaz kılarken, günahlarının affı için de dua ettiler.

Yeşil Camide düzenlenen Kadir Gecesi programında ise, Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Yeşil Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından bütün şehitler için Kur'an-ı Kerim okunurken, mevlidi şerif, ilahi ve yapılan duanın ardından camiye gelen vatandaşlara bütün şehitler için hazırlanan helva ikramında bulunuldu. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kadir Gecesi, Hisarcık, Konya, Cami, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title