Kulu'da Kadir Gecesi coşkusu

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Konya'nın Kulu ilçesinde binlerce vatandaş Kadir Gecesini idrak etmek için camilere akın etti.

Kulu Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde bulunan Yeşil Cami başta olmak üzere bütün camileri dolduran vatandaşlar, Kadir Gecesini büyük bir coşkuyla idrak etti. Yeşil Camide yatsı namazı öncesinde okutulan mevlidi şerifte vatandaşlara çikolata lokum ve şeker ikramı yapıldı. Pandemi nedeniyle 2 yıl aradan sonra camilere akın eden vatandaşlar beraber saf tutarak namaz kılarken, günahlarının affı için de dua ettiler.

Yeşil Camide düzenlenen Kadir Gecesi programında ise, Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Yeşil Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından bütün şehitler için Kur'an-ı Kerim okunurken, mevlidi şerif, ilahi ve yapılan duanın ardından camiye gelen vatandaşlara bütün şehitler için hazırlanan helva ikramında bulunuldu. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel