Kulu'da Berat Kandili Coşkusu

Konya'nın Kulu ilçesinde Berat Kandili münasebetiyle vatandaşlar camileri doldurdu.

Kulu'da vatandaşlar yatsı namazından önce ilçe genelindeki camilere akın etti. Camilerde cami imam hatipleri ve din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i şerif okundu. Halime Hatun Kubbeli Camisi'nde Kulu Müftüsü Muhsin Yıldız'ın vaaz vermesinin ardından eller semaya açılarak dua edildi. Yatsı namazının kılınması sonrasında cemaat tebrikleşme programı düzenledi. - KONYA