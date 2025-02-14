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Kulu'da Berat Kandili Coşkusu

Kulu'da Berat Kandili Coşkusu
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Kulu ilçesinde Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu. Yatsı namazından önce Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i şerif okundu, dualar edildi.

Konya'nın Kulu ilçesinde Berat Kandili münasebetiyle vatandaşlar camileri doldurdu.

Kulu'da vatandaşlar yatsı namazından önce ilçe genelindeki camilere akın etti. Camilerde cami imam hatipleri ve din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i şerif okundu. Halime Hatun Kubbeli Camisi'nde Kulu Müftüsü Muhsin Yıldız'ın vaaz vermesinin ardından eller semaya açılarak dua edildi. Yatsı namazının kılınması sonrasında cemaat tebrikleşme programı düzenledi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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