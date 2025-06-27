Kulu'da 600 Kişilik Yurt İnşaatı Devam Ediyor

Kulu'da 600 Kişilik Yurt İnşaatı Devam Ediyor
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Konya'nın Kulu ilçesinde, Kredi Yurtlar Kurumu tarafından inşa edilen 600 kişilik yurt binası için çalışmalar sürüyor. Kulu Kaymakamı ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü, inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Konya'nın Kulu ilçesinde Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) 600 kişilik yurt binasının inşaat çalışmaları devam ediyor.

Kulu Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat, İlçe Gençlik ve Spor müdürü Barış Serhat Tütüncü ile Dinek Mahallesi'nde inşaatı devam eden 600 kişilik yurtta incelemelerde bulundu. Canpolat, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Canpolat, yurt binasının ilçeye gelecek öğrencilere hayırlı olmasını diledi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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