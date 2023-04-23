Kulu'da 23 Nisan kutlamaları

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 103. yıldönümü, Konya'nın Kulu ilçesinde çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kulu'daki 23 Nisan etkinlikleri, Atatürk anıtına çelenklerin koyulmasıyla başladı. Törende saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Kaymakam Ramazan Polat ziyaret edilirken, Cumhuriyet İlkokulu 3/B sınıfı öğrencisi Oğuz Kaan Kokulu ve Elif Sena Özer temsili olarak sırayla kaymakam koltuğuna oturdu. Kutlama programı daha sonra Kulu Belediye Kültür Merkezindeki çok amaçlı konferans salonunda devam etti. Programda öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sunuldu, şiirler okundu.

Kutlama programına, Kaymakam Ramazan Polat, Belediye Başkanı Murat Ünver, Garnizon Komutanı Ahmet Kılıç, Emniyet Müdürü Saffet Yıldırım, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çağlayan, protokol mensupları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - KONYA