Kulu'da 2 yılın ardından bayram namazı kılındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kulu'da 2 yılın ardından bayram namazı kılındı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Kulu'da 2 yılın ardından bayram namazı kılındı

Konya'nın Kulu ilçesinde Covid-19 nedeniyle 2 yıldır kılınamayan bayram namazı, bu yıl pandeminin etkisini kaybetmesi ve normalleşmeyle birlikte camilerde coşkuyla kılındı.

KONYA (İHA) - Konya'nın Kulu ilçesinde Covid-19 nedeniyle 2 yıldır kılınamayan bayram namazı, bu yıl pandeminin etkisini kaybetmesi ve normalleşmeyle birlikte camilerde coşkuyla kılındı.

Kulu ilçesinde 2 yıldır pandemi nedeniyle camilerde kılınamayan bayram namazı hasreti bu yıl sona erdi. Pandemenin etkisini kaybetmesi ve normalleşmeyle birlikte bu yıl bayram namazını eda etmek isteyen vatandaşlar camilere akın etti. İlçenin en büyük camisi olan ve 3 bin kişinin ibadet edebildiği Yeşil Cami başta olmak üzere merkezdeki tüm camiler doldu. Kılınan bayram namazının ardından vatandaşlar, cami cemaatiyle bayramlaştıktan sonra mezar ziyaretleri gerçekleştirdi. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Koronavirüs, Bayram, Konya, Cami, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title