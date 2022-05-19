Kulu'da 19 Mayıs kutlamaları - Haberler

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Kulu'da 19 Mayıs kutlamaları

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kulu'da 19 Mayıs kutlamaları

Konya'nın Kulu ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı.

Kutlamalar Cumhuriyet Meydanında Atatürk anıtına çelenk bırakılmasıyla başladı. İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Barış Serhat Tütüncü'nün anıta çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Yağmur yağışı sebebiyle Düden Anadolu Lisesi'nde yapılması planlanan tören, değişiklik yapılarak Gençlik Merkezinde devam etti. Buradaki programa, İlçe Kaymakamı Ali Edip Budan, Cumhuriyet Savcısı Olgu Can Mutlu, Belediye Başkan Vekili Adil Görgülü, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Kılıç, Emniyet Müdürü Vekili Emre Yıldırım, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çağlayan, siyasi parti başkanları, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs, gençlik, Kulu, Yerel, Haberler

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