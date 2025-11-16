Haberler

Kültürel Mirasın Korunması İçin Farkındalık Programı Düzenlendi

Güncelleme:
Milas Müze Müdürlüğü, Uluslararası Kültür Varlıklarının Yasadışı Kaçakçılığıyla Mücadele Günü kapsamında gerçekleştirdiği programla kültürel mirasın korunmasına dikkat çekti. Etkinlikte öğrencilere ve kolluk kuvvetlerine kültür varlıklarının korunması konularında bilgilendirme yapıldı.

Uluslararası Kültür Varlıklarının Yasadışı Kaçakçılığıyla Mücadele Günü kapsamında Milas Müze Müdürlüğü, kültürel mirasın korunmasına dikkat çekmek için öğrenciler ve kolluk kuvvetlerinin katılımıyla kapsamlı bir farkındalık programı düzenledi.

Milas Müze Müdürlüğü, kültürel varlıkların korunmasının sadece resmi kurumların değil, toplumun her kesiminin ortak sorumluluğu olduğuna işaret ederken kültürel mirasın korunmasının geçmişe saygı ve geleceğe karşı görev bilinci olduğunu vurguladı. Müdürlük tarafından yıl boyunca mahallelerde vatandaşlara, okullarda öğrencilere ve kolluk personeline yönelik bilgilendirme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

UNESCO tarafından ilan edilen özel gün çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikte, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kültürel Miras ve Arkeoloji Bölümü öğrencileri ile Milas İlçe Jandarma Komutanlığı personeline sunum yapıldı. Programda, kültür varlıklarının korunması, kaçak kazı yöntemleri, yasadışı ticaretin uluslararası boyutu, kültürel tahribatın önlenmesi ve müze-kolluk iş birliğinin önemi ele alındı.

Milas ve çevresinin arkeolojik zenginliğine dikkat çekilen etkinlikte, bölgedeki tarihi alanların korunmasının stratejik bir önem taşıdığı ifade edildi. Yetkililer, kültürel miras bilincinin artırılmasının hem kaçakçılıkla mücadelede hem de gelecek kuşaklara sağlıklı bir tarih aktarımında kritik rol üstlendiğini aktardı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
