Kültür Yolu Festivali Çeşme'de Coşkuyla Devam Ediyor

Kültür Yolu Festivali Çeşme'de Coşkuyla Devam Ediyor
Güncelleme:
Çeşme Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliklerde öğrenciler halat atma, çuval yarışı gibi eğlenceli oyunlarla keyifli anlar yaşadı. Festival, çeşitli atölye çalışmaları ve etkinliklerle devam edecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında Çeşme'deki etkinlikler tüm coşkusuyla sürüyor. Festivalin önemli duraklarından biri olan Çeşme Cumhuriyet Meydanı, 31 Ekim Cuma günü öğrencilerin katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu.

İlçedeki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yer aldığı etkinliklerde; halat atma, halat toplama, yumurta taşıma, çuval yarışı ve halat çekme gibi eğlenceli oyunlar düzenlendi. Meydanda büyük bir heyecan yaşanırken, hem öğrenciler hem de izleyen aileler keyifli anlar geçirdi.

Etkinlik sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Yarışmalar, çocukların hem fiziksel becerilerini hem de takım ruhunu geliştirmeyi amaçlarken, Çeşme'nin festival atmosferine neşe kattı.

Kültür Yolu Festivali, bugün saat 15.30'da, Çeşme Müzesi'nde, Aziz Yoldaş tarafından gerçekleştirilecek olan "Deniz mahsulleri ve yöresel yemek yapımı atölyesi" ile devam edecek.

Festival, 2 Kasım Pazar günü, Çeşme Kalesi'nde ÇEŞKA tarafından gerçekleştirilecek "Gelenekten geleceğe ebru atölyesi", saat 14.00'de Alaçatı meydanındaki "Alaçatı Sokak Tiyatrosu ve Performans Şenliği" ile saat 15.30'da Alaçatı meydanındaki "Çocuklar İçin Masal ve Kukla Şenliği" ile sona erecek. - İZMİR

