Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: 'Gazze ve Filistin'deki zulme sessiz kalmadığımızı tüm dünyaya duyuracağız'

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Filistin için özel etkinleri halkımızla buluşturarak, Gazze ve Filistin'deki zulme bir kez daha sessiz kalmadığımızı tüm dünyaya duyuracağız" dedi.

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kültür ve Sanat Yeni Sezon Lansmanı'na katıldı. Programa Bakan Ersoy'un yanı sıra Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ve sanatçılar katıldı. Programda bir konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Yeni sezon için de çok özel hazırlıklar yaptık. 2025-2026 sezonunu, 'Sanat Her Yerde' vizyonuyla açıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında sahnelerimiz yükselecek, sergilerimiz açılacak, konserlerimiz yankılanacak. Bu yıl da sanatın evrensel ve derin gücünü kullanarak, Filistin'deki dramı insanlığın vicdanına sunacağız. Filistin için özel etkinleri halkımızla buluşturarak, Gazze ve Filistin'deki zulme bir kez daha sessiz kalmadığımızı tüm dünyaya duyuracağız" ifadelerini kullandı.

"20 şehirde 45 bin sanatçının katılımıyla 7 bine yakın etkinliğe imza atacağız"

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin kendi alanında dünyanın en büyüğü olma özelliğini kazandığını söyleyen Bakan Ersoy, "Kültür-sanat etkinliklerini ülkemizin dört bir yanına ulaştırma vizyonu ile başlattığımız Türkiye Kültür Yolu Festivali bizim başarı hanemize eklediğimiz önemli bir proje olmuştur. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali olarak 'etkili' ancak 'mütevazı' bir şekilde başlayan festivalimiz, bu sene 20 şehrimize ulaşarak kültür ve sanat etkinliklerini halkımızla buluşturdu. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali için 'mütevazı' dedim ancak artık mütevazı olmadığımızı belirtmek isterim. Çünkü festivallerimiz her yıl daha da büyüyor, gelişiyor ve bu yolculuk aynı kararlılıkla devam ediyor. Çok rahatlıkla şunu söyleyebilirim ki Türkiye Kültür Yolu Festivali, kendi alanında dünyanın en büyüğü olma özelliğini kazanmış durumda. Bu yıl 8 ay sürecek festivalimiz kapsamında 20 şehirde; binden fazla mekanda, yaklaşık 45 bin sanatçının katılımıyla 7 bine yakın etkinliğe imza atacağız. Önümüzdeki yıl da Türkiye Kültür Yolu Festivali, 20 şehirden 26 şehre genişliyor. Festival takvimimize 2026'da Aydın, Eskişehir, Kahramanmaraş, Mersin, Ordu ve Sakarya'yı da ekliyoruz. Hem önümüzdeki sene hem de 2027'ye ilişkin planlamalarımızı tamamladık. 2027 yılında da Balıkesir, Denizli, Hatay, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ'ı da festival programımıza dahil ederek toplamda 32 ile ulaşmış olacağız. Bir yandan da 'Bir Anadolu Şenliği' ve 'Yaşayan Miras Şölenlerinin' devam edeceğini de belirmek isterim" diye konuştu.

"Gelecek sene toplamda 50 ilimizde halkımızı kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturmuş olacağız"

Gelecek sene 26 şehirde 'Kültür Yolu Festivali', 9 şehirde 'Bir Anadolu Şenliği' ve 15 ilde de 'Yaşayan Miras Şölenlerini' gerçekleştirerek toplamda 50 ilde halkı kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturacaklarını söyleyen Bakan Ersoy, "Gelecek sene 4 ilimizi daha 'Bir Anadolu Şenliği'ne eklemiş olacağız. Tüm bu etkinliklerimizin yanı sıra Yaşayan Miras Şölenlerini de gerçekleştiriyoruz. Bu sene sonuna kadar 10 şehrimizde şölenlerimizi gerçekleştirmiş olacağız. Gelecek sene listemize beş şehrimizi daha dahil edeceğiz. Gelecek sene 26 şehrimizde 'Kültür Yolu Festivali', 9 şehrimizde 'Bir Anadolu Şenliği' ve 15 ilimizde de 'Yaşayan Miras Şölenlerini' gerçekleştirerek toplamda 50 ilimizde halkımızı kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturmuş olacağız. Bu etkinliklerimizi ülke geneline yayarak olabildiğinde çok sayıda kişiye kültür ve sanatla ulaşmak istiyoruz. Bu noktada İstanbul ve Ankara özelinde iki imza mekanımızın altını çizmek isterim. İçinde bulunduğumuz Atatürk Kültür Merkezi ile Ankara'da bulunan CSO ADA. AKM sadece bakanlığımız için değil ülkemiz için de bir gurur kaynağı. Şu anda bizim KÜRE olarak adlandırdığımız salonumuzun önündeyiz. Bu salon, başta Türkiye Kültür Yolu Festivalimiz olmak üzere birçok etkinlikte ilk adres konumunda" dedi.

"2025-2026 sezonunda 64 sahnemizle perdelerimizi açıyor, sezon sonunda bu sayıyı 70'e çıkarıyoruz"

2026 yılında festivalin ikincisini hayata geçireceklerini ve ilk durağın Bayburt olacağını söyleyen Bakan Ersoy, "Yeni sanat sezonumuzda Faust, Büyük Romulus, Ölü Çanlar ve Gümüş Patenler gibi prestijli oyunları tiyatro severlerle buluşturacağız. 2025-2026 sezonunda 64 sahnemizle perdelerimizi açıyor, sezon sonunda bu sayıyı 70'e çıkarıyoruz. Yerleşik ve turne faaliyetlerimizin yanı sıra Vagon Sahne, Kamyon Sahne gibi uygulamalar sonucunda 7 binden fazla temsil gerçekleştirmeyi; 2 buçuk milyon seyirciye ulaşmayı hedefliyoruz. Bu hedefler, Türk tiyatrosunun hem ulusal hem de uluslararası alanda hak ettiği yeri daha da güçlendirecek; sanatı toplumla buluşturan, kültürel zenginliğimizi geleceğe taşıyan bir vizyonun eseri olacaktır. 2026 yılında festivalimizin ikincisini hayata geçireceğiz. Bu defa festivalimizin ilk durağı Bayburt olacak ardından da Çemişgezek ile festival yolculuğumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Önümüzdeki yıl boyunca da Anadolu'nun dört bir yanında CSO konserleri sahnelenecek"

2025-2026 sanat yılında 200. yaşını kutlamaya hazırlanan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın (CSO) bu yıl çok daha fazla konserle sanat severlerle bir araya gelmesini planladıklarını söyleyen Bakan Ersoy, "Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, kuruluşunun 200. yılını tüm sezon sürecek büyük bir konser serisi ile kutlayacağını söyleyen Bakan Ersoy, "2005-2006 sanat yılında 64 konser veren bu güzide kurumumuz, geride kalan sanat yılında tam 108 konsere imza attı. 2025-2026 sanat yılında 200. yaşını kutlamaya hazırlanan CSO'nun bu yıl çok daha fazla konserle sanat severlerle bir araya gelmesini planlıyoruz. Ülkemizin en köklü kültür-sanat kurumlarından Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, kuruluşunun 200. yılını tüm sezon sürecek büyük bir konser serisi ile kutlayacak. Önümüzdeki yıl boyunca da çeşitli etkinlikler Anadolu'nun dört bir yanında CSO konserleri sahnelenecek. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası bu akşam hem yeni sezonun açılışı hem de 200. yıl dönümü çerçevesinde sanatseverlere unutulmaz bir program sunacak. Bir kez de buradan bu köklü sanat kurumumuzun 200. yaşını kutluyorum" diye konuştu. - İSTANBUL