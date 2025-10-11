Haberler

Kültür ve Muhlama Festivali Eskişehir’de Gerçekleştirildi

Kültür ve Muhlama Festivali Eskişehir'de Gerçekleştirildi
Eskişehir Karadenizliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen 'Kültür ve Muhlama Festivali', Vali Hüseyin Aksoy’un katılımıyla gerçekleştirildi. Festivalde Karadeniz’in kültürü ve lezzetleri tanıtıldı.

Eskişehir Karadenizliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin düzenlediği 'Kültür ve Muhlama Festivali', Vali Hüseyin Aksoy'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Festivalde, Karadeniz'in kültürü ve lezzetleri tanıtıldı. Programa katılım sağlayan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, açılan standları gezdi ve vatandaşlarla bir araya geldi. Bir konuşma yapan Vali Aksoy, "Eskişehir, farklı dönemlerde hem ülkemizin çeşitli bölgelerinden hem de yurt dışından göç almış, bu göçlerle birlikte farklı kültürlerin barış ve huzur içerisinde bir arada yaşadığı örnek bir şehir olmuştur. Göçle gelen vatandaşlarımız, beraberlerinde getirdikleri kültürel değerlerle Eskişehir'in zenginliğine zenginlik katmışlardır. Bu anlamda, Karadenizli hemşehrilerimiz de şehrimizin kültürel çeşitliliğine ve sosyal dokusuna önemli katkılar sunmaktadır. Bu güzel organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen başta Dernek Başkanımız Sayın Cevdet Kılıç olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerine, ayrıca destek veren tüm kişi ve kurumlara teşekkür ediyorum. Bu etkinliğin, birlik ve beraberliğimizin daha da güçlenmesine vesile olmasını diliyor; hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
