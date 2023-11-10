Kültür Kurumu İlkokulu öğrencileri Atatürk'ü andı

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Kültür Kurumu İlköğretim okulu öğrencilerinin düzenlediği, 10 Kasım Atatürk'ü anma programı velilerin büyük beğenisini kazandı.

Okulun etkinlik salonunda gerçekleştirilen törene, Okul Müdürü Yunus Emre Özdoğan, öğretmenler ve veliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, öğrenciler günün anlam ve önemini ifade eden konuşmalar yaptılar.

Atatürk'ün hayatını konu alan etkinlikte öğrenciler gösterilerini sundular.

Öğrenci velileri bu tür etkinliklerin sürekli hale getirilmesini istediler. Öğrencilerin bu etkinliklerle tarihi geçmişlerini öğrendiklerini belirten veliler, ayrıca etkinliğin çocukta sosyal ve kültürel gelişmesine yol açtığını da ifade ettiler.

Veliler, çocukları bu tür etkinliklere hazırlayan, çocukların iyi bir eğitim ve öğretim almaları noktasında büyük emeği olan öğretmenlere de teşekkür ettiler.

Okul Müdürü Yunus Emre Özdoğan, bir ekip ruhu ile çalıştıklarını, öğretmen, idareci birlikte daha neleri iyi yapmanın gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

Özdoğan, çocukların yetiştirilmesi yönünde büyük bir çaba gösteren öğretmenleri de kutladı. - ERZURUM