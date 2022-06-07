Kültür Elçileri Hatay'da Buluştu - Haberler

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Erasmus Plus Programı ile Avrupa'nın farklı ülkelerinden ve Tunus'tan Hatay'a gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile buluştu.

UNESCO Gastronomi Evi'nde gerçekleşen buluşmada Ukrayna, Romanya, Fransa, İspanya, Sırbistan, İtalya ve Tunus'tan Hatay'a gelen STK temsilcileri, hazırladıkları stantlarda ülkelerinin yeme-içme kültürlerini tanıttı.

Cumhuriyet Halk partisi Milletvekili Mehmet Güzelmansur ile birlikte stantları tek tek gezen Lütfü Savaş, konukların hazırladığı el yapımı yiyecekleri hakkında bilgi sahibi oldu ve bazılarının tadına baktı.

Ukrayna ve Tunus'tan gelen kültür elçileri giydikleri geleneksel kıyafetleriyle İspanyol temsilciler de halk oyunlarıyla güne renk kattı.

Samandağ sahilinin kirliliğine çözüm bulmak ve Hatay'ın dünya turizmine daha çok katılımını sağlamak amacıyla Hatay'a gelen kültür elçileri, geçtiğimiz hafta sonu Samandağ sahilindeki atık ve çöpleri toplayarak dikkat çekmişti.

Çevre gönüllüleri, sahilden topladıkları atıklarla heykel yaptı. Yapılan heykel, doğa ve çevrenin temiz bırakılmasının önemine dikkat çekmek amacıyla EXPO 2021 Arsuz alanında sergilenmeye başladı.

ANKA / Yerel