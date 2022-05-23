Karabük'te metruk binada yangın - Haberler

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Karabük'te metruk binada yangın

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Karabük'te iki katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karabük'te iki katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Yeşil Mahalle Özdemir Caddesi'nde meydana geldi. İçerisinde çöplerin bulunduğu iki katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İtfaiye, Karabük, Yangın, Polis, 3. Sayfa, Yerel, Haberler

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