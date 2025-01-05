Kule Vinç Üzerinde Tehlikeli Yürüyüş

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir şahıs çıktığı kule vinç üzerinde gezinerek canını hiçe saydı.

Besni ilçe merkezinde yapımı devam eden konutlarda kurulan bir kule vincin tepesine çıkan bir şahıs burada bir uçtan bir uca yürüdü. Herhangi bir güvenlik önlemi almadan kule vincin üzerinde yürüyen şahsı fark edenler şahsın düşme ihtimaline karşı korku dolu anlar yaşadı. Bir süre vinç üzerinde bekleyen şahıs daha sonra kazasız bir şekilde aşağıya indi. - ADIYAMAN