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Kule Vinç Üzerinde Tehlikeli Yürüyüş

Kule Vinç Üzerinde Tehlikeli Yürüyüş
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir şahıs inşaat aşamasındaki kule vinç üzerinde güvenlik önlemi almadan yürüdü. Olayı izleyenler, düşme ihtimaline karşı korku dolu anlar yaşadı. Şahıs, kazasız bir şekilde vinçten aşağı indi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir şahıs çıktığı kule vinç üzerinde gezinerek canını hiçe saydı.

Besni ilçe merkezinde yapımı devam eden konutlarda kurulan bir kule vincin tepesine çıkan bir şahıs burada bir uçtan bir uca yürüdü. Herhangi bir güvenlik önlemi almadan kule vincin üzerinde yürüyen şahsı fark edenler şahsın düşme ihtimaline karşı korku dolu anlar yaşadı. Bir süre vinç üzerinde bekleyen şahıs daha sonra kazasız bir şekilde aşağıya indi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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