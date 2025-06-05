Kula protokolü bayramlaştı

Kula'da Kurban Bayramı dolayısıyla protokol üyeleri düzenlenen bayramlaşma programında bir araya gelerek bayramlaştı.

Kaymakam Ömer Ahmet Özdemir önderliğinde 100. Yıl Aile Çay Bahçesi'nde bir araya gelip bayramlaşan protokol üyeleri, uzun süre sohbet etti. Programda konuşan Kaymakam Ömer Ahmet Özdemir, bayramın birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğine dikkat çekti. Kaymakam Özdemir, son kez katıldığı Kula'daki bayramlaşma programında şu ifadeleri kullandı: "Bugün, hep birlikte bir bayramı daha karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar, bizleri bir araya getiren, dayanışmayı ve kardeşliği güçlendiren özel günlerdir. Bu güzel günde, Kula'mızın tüm güzelliklerini ve birlikteliğini bir kez daha hatırlıyoruz. Görev sürem boyunca bana gösterilen destek ve iş birliği için tüm Kula halkına teşekkür ediyorum. Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmenizi diliyorum. Bayramınız mübarek olsun."

Bayramlaşma programının ardından protokol üyeleri şehitlik, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Bölge Trafik Amirliği, İtfaiye Amirliği ve Askerlik Şubesi ziyaretlerinde bulunarak personellerle bayramlaştı. - MANİSA