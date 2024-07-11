Kula'da yaz Kur'an kurslarına trafik eğitimi

Manisa'nın Kula ilçesinde okulların kapanması ile beraber başlayan yaz Kur'an kurslarına giden çocuklara Kula İlçe Emniyet Trafik Büro Amirliğine bağlı polis memurları tarafından camilerde trafik eğitimi de veriliyor.

Manisa'nın Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçe genelinde huzuru sağlamak için ve trafik kazalarının önüne geçmek için gece gündüz çalışmalarına devam ederken, vatandaşların ve çocukların bilinçlenmesi için de birçok alanda da çalışmalar yürütüyor. Trafik Büro Amirliğine bağlı polis memurları çocuklara trafik bilincinin daha iyi aşılanmasını sağlamak amacıyla yaz Kur'an kurslarında çocuklara eğitimler veriyor. Trafik kurallarının, çocukların bilinç altında ne kadar yer ettiğinin tespit edildiği bu uygulama hem çocukları hem de aileleri sevindiriyor. Eğitimler camilerde Trafik Büro Amirliğine bağlı polis memurlarının anlatımları, görsel sunumlar ve slayt gösterileri eşliğinde çocuklara sunuluyor. Eğitimlerde çocukların sorularına da polis memurları tarafından cevap verilirken emniyet kemeri kullanımının arttırılması, trafik işaret ve işaretçilerine uymanın önemine de dikkat çekiliyor. - MANİSA