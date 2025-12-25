Haberler

Sessiz Avcı "Kukumav" Adıyaman'da Görüntülendi

Adıyaman'ın Kızılcapınar Köyü'nde fotoğraf sanatçısı Ferit Gölgül tarafından görüntülenen kukumav kuşu, avıyla birlikte dikkat çekti. Sessiz avcı olarak bilinen tür, doğal yaşamındaki rolünü bir kez daha gösterdi.

(ADIYAMAN) – Doğanın en sessiz avcılarından biri olarak nitelenen kukumav kuşu, Adıyaman'ın Kızılcapınar Köyü yakınlarında avıyla birlikte görüntülendi.

Fotoğraf sanatçısı Ferit Gölgül tarafından Adıyaman Kızılcapınar Köyü civarında kaydedilen görüntülerde, kukumavın pençesinde bir serçe taşıdığı anlar dikkati çekti. Sessiz uçuşu ve ani avlanma kabiliyetiyle bilinen tür, doğal yaşam içindeki rolünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Dünyanın birçok bölgesinde görülen kukumav, küçük yapısına rağmen dikkat çekici özellikleriyle biliniyor. Genellikle taşlık alanlar, tarım arazileri, kırsal yerleşimler ve eski yapıların çevresinde yaşamını sürdüren bu tür, daha çok gece aktif olmasıyla tanınıyor.

Büyük gözleri ve gelişmiş işitme yeteneği sayesinde karanlıkta kolaylıkla avlanabilen kukumav; böcekler, küçük kemirgenler ve sürüngenlerle besleniyor. Bu yönüyle tarım alanlarında zararlı popülasyonlarının kontrol altında tutulmasına katkı sağlayarak ekosistemde önemli bir işlev üstleniyor.

Kaynak: ANKA / Yerel
