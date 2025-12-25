Sessiz Avcı "Kukumav" Adıyaman'da Görüntülendi

(ADIYAMAN) – Doğanın en sessiz avcılarından biri olarak nitelenen kukumav kuşu, Adıyaman'ın Kızılcapınar Köyü yakınlarında avıyla birlikte görüntülendi.

Fotoğraf sanatçısı Ferit Gölgül tarafından Adıyaman Kızılcapınar Köyü civarında kaydedilen görüntülerde, kukumavın pençesinde bir serçe taşıdığı anlar dikkati çekti. Sessiz uçuşu ve ani avlanma kabiliyetiyle bilinen tür, doğal yaşam içindeki rolünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Dünyanın birçok bölgesinde görülen kukumav, küçük yapısına rağmen dikkat çekici özellikleriyle biliniyor. Genellikle taşlık alanlar, tarım arazileri, kırsal yerleşimler ve eski yapıların çevresinde yaşamını sürdüren bu tür, daha çok gece aktif olmasıyla tanınıyor.

Büyük gözleri ve gelişmiş işitme yeteneği sayesinde karanlıkta kolaylıkla avlanabilen kukumav; böcekler, küçük kemirgenler ve sürüngenlerle besleniyor. Bu yönüyle tarım alanlarında zararlı popülasyonlarının kontrol altında tutulmasına katkı sağlayarak ekosistemde önemli bir işlev üstleniyor.