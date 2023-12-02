KUDAKAF hazırlıkları sürüyor

Kuzeydoğu Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarı (KUDAKAF), Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinatörlüğünde ve Atatürk Üniversitesi'nin ev sahipliğinde, bölgede yer alan 7 üniversitenin paydaşlığında 18-19 Aralık 2023 tarihleri arasında Erzurum'da Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezinde gerçekleştirilecek.

Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Sözbilir ve Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Neslihan Kulözü Uzunboy, Vali Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret ederek fuarla ilgili bilgilendirme yaptı.

Ziyarette Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinatörlüğünde ve Atatürk Üniversitesinin ev sahipliğinde, 18-19 Aralık 2023 tarihlerinde şehrimizde düzenlenecek KUDAKAF '23 hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. "Yetenek Her Yerde" sloganıyla yola çıkılan KUDAKAF'23 ile bölgede yer alan üniversitelerin öğrenci ve mezunları ile sektör temsilcilerini bir araya getirerek karşılıklı etkileşim sağlanması amaçlanıyor. - ERZURUM