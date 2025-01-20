Üye Girişi
Haberler
Resmen göreve başlayan Donald Trump: Acil durum ilan edeceğim

Donald Trump görevine bu sözlerle başladı: Acil durum ilan edeceğim
ABD'de ikinci Trump dönemi başladı: Trump yemin ederek başkanlık koltuğuna oturdu

ABD'de ikinci Donald Trump dönemi resmen başladı
Göreve başlayan Trump, atacağı adımları tek tek sıraladı

Tek tek sıraladı! İşte göreve başlayan Trump'ın atacağı ilk adımlar
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gözaltına alındı

Zafer Partisi Genel Başkanı gözaltına alındı

KUDAKAF'25 için paydaş üniversitelerin rektörleri Atatürk Üniversitesinde bir araya geldi

KUDAKAF'25 için paydaş üniversitelerin rektörleri Atatürk Üniversitesinde bir araya geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, 18-19 Nisan 2025 tarihlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek Kuzeydoğu Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarı (KUDAKAF'25) için hazırlık toplantısı Atatürk Üniversitesinde gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, 18-19 Nisan 2025 tarihlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek Kuzeydoğu Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarı (KUDAKAF'25) için hazırlık toplantısı Atatürk Üniversitesinde gerçekleştirildi.

Kültür Merkezi Prof. Dr. Kemal Bıyıkoğlu Salonunda gerçekleşen toplantıya; Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nun ev sahipliğinde, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ile Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, rektör yardımcıları ve kariyer merkez müdürleri katıldı.

50 Bin Katılımcı ve 400 Firma Bekleniyor

Açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenecek olan KUDAKAF'25'in, öğrencileri sektörle buluşturmak ve kariyer yolculuklarına katkı sunmak amacıyla düzenlenen etkinliğin önemine dikkat çekti.

Rektör Hacımüftüoğlu, paydaş 9 üniversite öncülüğünde, kamu kurumu ve iş dünyasının destekleriyle dört yıldır Atatürk Üniversitesi bünyesinde düzenlenen kariyer fuarlarının, yüzlerce mezun ve öğrencinin işverenlerle buluşarak istihdam edilmesine olanak sağladığını belirtti. Bu yıl 50 bin katılımcı ve 400 firmanın KUDAKAF'25'te yer almasını beklediklerini aktaran Hacımüftüoğlu, fuarın üniversite-sanayi iş birliğini güçlendireceğini ve gençlere kariyer planlamaları için büyük bir fırsat sunacağını vurguladı.

Fuar Hazırlıkları Değerlendirildi

Toplantıda söz alan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yüksel Göktaş ise yaptığı sunumda, fuarın organizasyon süreci ve atılacak adımlarla ilgili yol haritasını paylaştı. Göktaş, fuarın öğrenci ve mezunların kariyer hedeflerine ulaşmasında önemli bir köprü vazifesi gördüğünü ifade etti.

Program, katılımcıların fuara ilişkin değerlendirme ve önerilerinin ardından sona erdi. KUDAKAF'25, 18-19 Nisan 2025 tarihlerinde Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezinde kamu ve özel sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve iş dünyasının önde gelen isimlerini öğrenciler ve mezunlarla bir araya getirecek. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Görüntü İstanbul trafiğinde kaydedildi
img

Biden, Trump'ın hedef alabileceği isimlere 'af' çıkardı
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik Trump mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile ilk dönemdeki dostluğun devamı önemli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik Trump mesajı
Biden'ın son icraatı belli oldu: Aile üyeleri hakkında af çıkardı

Biden'ın son icraatı belli oldu! Aile üyeleri hakkında af çıkardı
EYT'yi kaçıranlar için kademeli emeklilik geliyor! İşte sistem hakkında merak edilenler

EYT'yi kaçıranlara kademeli emeklilik geliyor! Yaş aralığı da belli
Okuldaki tepki çeken görüntüler sonrası 10 eğitimci görevden uzaklaştırıldı

Okuldaki skandal görüntülerin cezası kesildi
Futbolseverlere müjde! TRT dev maçı şifresiz yayınlayacak

TRT dev maçı şifresiz yayınlayacak
Türkiye'nin milyarlarca dolarlık hakkını gasp edecekler

Türkiye'nin milyarlarca dolarlık hakkını gasp edecekler

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.