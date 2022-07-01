KUDAKA'dan proje desteği - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KUDAKA'dan proje desteği

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
KUDAKA'dan proje desteği

ETÜ ve Atatürk Üniversitesi iş birliği ile geliştirilen proje KUDAKA'dan destek almaya hak kazandı.

ETÜ ve Atatürk Üniversitesi iş birliği ile geliştirilen proje KUDAKA'dan destek almaya hak kazandı.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Eyüphan Manay'ın ATA TEKNOKENT bünyesinde geliştirdiği "Polimer Madde ile Şırınga Üretim Tesisi Fizibilite Projesi" başlıklı çalışma Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından fizibilite desteği almaya hak kazandı.

KUDAKA'da düzenlenen imza törenine Erzurum Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kaymaz, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, ATA Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi. Yakup Uzun, ATA Teknokent "EGAMED" firma ortaklarından; Doç. Dr. Eyüphan Manay, Öğr. Gör. Giray Güney, Fatih Arslan, Ajans birim yetkilisi Serkan Timur ve ATA TTO Proje Uzmanı Dr. Elifnur Terzioğlu ve Proje Uzman Yardımcısı Elif Çetinkaya katıldı.

İmzalanan protokol ile hazırlanacak fizibilite raporu ile Erzurum OSB bölgesinde yüksek ihracat potansiyeli taşıyan bir ürün olan plastik enjektörün verimli bir biçimde üretilmesi için çalışan üretim tesisinin kurulumunu sağlanacak.

Proje çerçevesinde üretim tekniklerinin optimize edileceği çalışma ve analizlerin Erzurum Teknik Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirileceğini belirten Doç. Dr. Eyüphan Manay, projenin bölge ve ülke ekonomisi için katma değer sağlayacağına inandıklarını dile getirdi. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Atatürk Üniversitesi Erzurum Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title