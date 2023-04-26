Küçükoğlu; Sosyal devlet güçlü millet

Ak Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, Palandöken Belediyesi tarafından Yunus Emre Mahallesi'nde yaptırılan "Erzurum Semt Pazarcılar Esnaf Derneği'nin de kullanacağı" Sosyal Hizmet Binasının açılışına katıldı.

Seçim çalışmalarında esnaf gezilerini ve vatandaşlarla görüşmelerini de devam ettiren İl Başkanı Küçükoğlu, AK Partili belediyelerinin sosyal belediyecilik alanında yaptığı başarılı çalışmalara atıfta bulundu.

"Sosyal Belediyecilik alanında AK Parti Belediyelerinin takdire şayan çalışmaları bizleri de mutlu ediyor. Palandöken Belediye Başkanımız Muhammet Sunar'a tüm Erzurumlular adına bu güzel yatırım için teşekkür ediyorum" diyen Küçükoğlu, özellikle büyüyen ve gelişen Türkiye'nin paylaşılan refahı ve sosyal yardımlar olduğunu dile getirdi. Gıda, eğitim, sağlık, şartlı nakil transferi ile proje desteklerini içine alan sosyal yardımlar kapsamında 2003 yılında 4,7 milyon TL kaynağın ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını hatırlatan Küçükoğlu, 2022 yılında 68 bin 171 hanenin sosyal yardımlardan faydalandırıldığını kaydetti. Küçükoğlu, "Toplam sosyal yardım miktarı bugün 1,53 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Erzurum'a ise 2003-2022 yılları arasında yaklaşık 7,1 milyar TL sosyal yardım kaynağı aktarılmıştır. AK Parti iktidarımız sosyal devletin gereği olarak 21 yılda yaptığı çalışmalar bütünün de vatandaşına verdiği değeri ortaya koymuştur" diye konuştu. - ERZURUM