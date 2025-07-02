Küçükece'den Çakmur'a ziyaret

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzurum Bölge Müdürü Recep Küçükece, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'u ziyaret ederek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen TEKNOFEST'in hikayesinin de yer aldığı 'Ayın tarihi' adlı dergiyi hediye etti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzurum Bölge Müdürü Recep Küçükece, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'u ziyaret etti. Oldukça samimi bir ortamda geçen ziyarette, GSİM Müdürü Çakmur, kurumun faaliyetleri hakkında bilgi vererek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaretin sonunda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzurum Bölge Müdürü Recep Küçükece, bu sene Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen TEKNOFEST'in hikayesinin yer aldığı ve kapak fotoğrafını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın süslediği 'Ayın Tarihi' adlı dergiyi Çakmur'a hediye etti. - ERZURUM