Küçükçekmece'nin minik şefleri Ramazan menüsü hazırladı

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen proje çerçevesinde küçük şefler, mutfak atölyesinde Ramazan menüsü hazırladı. Eğitmen eşliğinde yemek yapan minikler, eğlenceli vakit geçirdi.

Küçükçekmece Belediyesinin düzenlediği proje çerçevesinde 8-14 yaş grubu çocuklara yönelik mutfak atölyesinde minik şeflere eğitim veriliyor. Küçükçekmece Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde eğitim gören minik şefler, bu defa mutfağa Ramazan menüsü hazırlamak için girdi. Minik şeflerin Ramazan menüsünde pilav, fırında köfte patates, mercimek çorbası ve muzlu çilekli turta vardı. Eğitmen eşliğinde Ramazan menüsü hazırlayan minik şefler, mutfakta eğlenceli vakit geçirdi. 4 hafta süreyle eğitim alan 20 minik şef mutfakta hünerlerini sergiledi. Pizza, kek, köfte, pilav gibi birçok yemek çeşidi öğrenen minikler, haftada 2 gün 2 saatini mutfakta geçiriyor.

"Kurslarımızda çocuklar bireyselliğin dışında grup halinde sosyalleşiyorlar"

Kursa gelen öğrencilerin bireysellik dışında grup halinde sosyalleştiğini belirten eğitimci Burcu Kama, "Küçükçekmece Belediyesi küçük şeflerimize mutfak atölyesi kursumuzu düzenledi. 15-20 kişi sayıyla mutfak atölyesi düzenliyoruz. İki saatlik bir kurs. Kurslarımızda çocuklar bireyselliğin dışında grup halinde sosyalleşiyorlar. Kursumuzda kap kek, pizza, simit, tatlı gibi yemekler yapıyoruz. Bugün küçük şeflerimizle iftar menüsü yaptık. Menümüzde mercimek çorbası, fırında patates köfte yaptık. Pilav ve turta yaptık. Hep beraber yapıp hep beraber tadına baktık. Çocuklar çok eğleniyor ve sosyalleşiyor. Bize bu imkanı sağlayan Küçükçekmece Belediye Başkanımıza, Kültür Müdürümüze ve eğitim şefimize küçük şefler ve kendi adıma çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Arkadaşlarımızla burada çok eğleniyoruz"

Arkadaşlarıyla birlikte eğlenceli vakit geçirdiğini dile getiren minik şef Çınar Şeber, "Bugün burada Ramazan menüsü yaptık. Tatlı olarak çilekli turta yaptık. Arkadaşlarımızla burada çok eğleniyoruz. Çok güzel vakit geçiriyoruz. Tatlının tadı çok güzeldi. Çilekler de güzeldi. Küçükçekmece Belediye Başkanımız böyle bir proje hazırladığı için teşekkür ederim" dedi.

"Menümüzde pilavı ben yaptım"

Ramazan menüsünde pilavı hazırlayan Azra Namlı ise, "Bugün Ramazan menüsü yaptık. Menümüzde pilavı ben yaptım. Pilav çok güzel oldu. Şefim de bana yardım etti. Arkadaşlarımın da mutlu olduğunu düşünüyorum. Ben çok mutluyum. Küçükçekmece Belediye Başkanımıza da böyle bir proje yaptığı için teşekkür ederim. Bütün çocukları buraya davet ediyorum. Biz burada çok güzel eğleniyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL