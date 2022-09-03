Küçükçekmece'deki Okullar Yeni Eğitim Öğretim Dönemine Hazır

Küçükçekmece Belediyesi, 2022-2023 eğitim-öğretim sezonunun başlamasına sayılı günler kala ilçedeki ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki eğitim kurumlarında temizlik, dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışması başlattı.

Eğitime olan katkısını faaliyetleriyle her fırsatta ortaya koyan Küçükçekmece Belediyesi, toplum sağlığını korumak ve geliştirmek, yaşam kalitesini yükseltmek için okullarda temizlik ve dezenfeksiyon geleneğini bozmadı.

Yürütülen çalışmalarla, 12 Eylül'de açılması planlanan okullar, eğitime hazır hale getiriliyor.

BAŞKAN KEMAL ÇEBİ: "EĞİTİME KATKI SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Çocuklarda sağlığın ve eğitimdeki başarının önemli belirleyicilerinden olan hijyeni çok önemsediklerini belirten Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Yarınımızın teminatı öğrencilerimizin daha temiz ve hijyenik bir ortamda eğitim almalarına olanak sağlamak için her sene olduğu gibi bu yıl da okullarımızda dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Küçükçekmece Belediyesi olarak yeni dönemde de eğitime katkı sunmaya devam edeceğiz. 2022-2023 eğitim -öğretim yılının tüm öğrencilerimize ve eğitim dünyasına başarılar getirmesini diliyorum" diye konuştu.

KENTTEKİ 193 OKUL, YENİ DÖNEME HAZIRLANIYOR

Yürütülen çalışmalar kapsamında ilçedeki okullarda genel temizlik yapılırken, sınıflar dezenfektanlarla dip-köşe temizleniyor. Okul bahçeleri sabunlu sularla yıkanırken, çevre düzenlemeleri ve çim biçme faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise ihtiyacı olan okullarda tadilat, bakım ve onarım işleri yapıyor.