Küçükçekmece'de Yunusların Görsel Şöleni
İstanbul Küçükçekmece açıklarında denizden beliren yunuslar, sergiledikleri hareketlerle izleyenlere görsel bir şölen sundu. Vatandaşlar, bu eşsiz anları cep telefonlarıyla kaydetti.
İstanbul Küçükçekmece açıklarında görüntülenen yunuslar, sergiledikleri hareketlerle adeta görsel şölen sundu.
Küçükçekmece Menekşe açıklarında denize açılan vatandaşlar, aniden beliren yunusların eşsiz gösterisine şahitlik etti. Yunusların oluşturduğu görsel şölen cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel