Üye Girişi
Haberi Paylaş

Küçükçekmece'de yıkılan balkon deprem paniği oluşturdu

Yerel Haberler

Küçükçekmece'de yıkılan balkon deprem paniği oluşturdu Küçükçekmece'de bir sitedeki evin balkonunda çökme meydana geldi.

Küçükçekmece'de yıkılan balkon deprem paniği oluşturdu

İSTANBUL - Küçükçekmece'de bir sitedeki evin balkonunda çökme meydana geldi. Binada yaşayan bir vatandaş o anları anlatarak "Deprem oluyor sandık" dedi.

Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi Yurtkur Sokak'ta bir sitede bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katındaki balkonda çökme meydana geldi. O anları anlatan bina sakini Necla Tuna saat 06.00 sıralarında büyük bir gürültüyle uyandıklarını söyledi. Deprem olduğunu zanneden Tuna, kimseye bir şey olmadığını ifade etti. Binanın balkonunda ise maddi hasar meydana geldi.

"Deprem oluyor sandık"

Bina sakini Necla Tuna "Bizde her hangi bir sıkıntı yok. Balkonun alt kısmı duruyor ama kenar duvarı yıkıldı. İyi ki sabah erken saatlerde oldu. Çocuklar uyuyordu Allah'tan balkonda kimse yoktu. Deprem oluyor sandık. Korktuk ama kimsede yaralanma falan meydana gelmedi" dedi.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Küçükçekmece Deprem Genel Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title