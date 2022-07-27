Küçükçekmece'de kendisinden büyük yük taşıyan motosikletli kamerada

Küçükçekmece'de kendisinden büyük yük taşıyan motosikletlinin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Olay geçtiğimiz gün Küçükçekmece İkitelli'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir motosikletli, kendisinden büyük bir yükle seyir halindeydi. Sabit tutamadığı yüküyle yolculuk yapmaya çalışan sürücünün tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı. Motosikletlinin trafiği de tehlikeye anları görüntüleyen başka bir sürücü ise şaşkınlığını gizleyemeyerek, "Kaskı yok, kocaman bir yükü var kucağında. Yükü sabit değil neredeyse düştü düşecek. Önümüze düşecek başımıza bela olacak" dedi. - İSTANBUL