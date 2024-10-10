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Küçükçekmece'de Kaçak Sigara İmalatına Operasyon

Küçükçekmece'de Kaçak Sigara İmalatına Operasyon
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İstanbul Küçükçekmece'de düzenlenen operasyonda, kaçak sigara ve tütün imalatı yapan bir şahıs yakalanırken, 65 kg kıyılmış tütün, 1600 doldurulmuş sigara ve 25600 boş makaron ele geçirildi.

İstanbul Küçükçekmece'de kaçak sigara ve tütün imalatı yaparak piyasaya sürmeye hazırlanan adrese operasyon düzenlendi. Bir şahıs yakalanırken, 65 kilogram kıyılmış tütün, bin 600 adet doldurulmuş sigara, 25 bin 600 adet boş makaron ele geçirildi.

Küçükçekmece ilçesi Kartaltepe Mahallesi'nde bulunana bir adreste kaçak sigara ve tütün imalatı yapılarak piyasaya sürülmek istendiğinin belirlenmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. 07.10.2024 tarihi 13.45 sıralarında tespit edilen adrese yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde H.N. isimli şüpheli şahıs yakalandı. Adreste yapılan aramalarda; 15 adet sigara üretiminde kullanılan makine, 65 kilogram kıyılmış tütün, bin 600 adet doldurulmuş sigara, 25 bin 600 adet boş makaron ele geçirildi. Ayrıca ruhsatsız olduğu belirlenen işyeri zabıta görevlilerince mühürlenerek faaliyeti durduruldu. Şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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