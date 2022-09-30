Küçükçekmece'de Ödüllü Yarışmalar Başlıyor

Küçükçekmece genelinde, resmi ve özel okullarda eğitim gören ilkokul, ortaokul ve üniversite öğrencileri ile öğretmenler için düzenlenen ödüllü yarışmalara başvurular başladı. Küçükçekmece Kaymakamlığı, Küçükçekmece Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenecek yarışmalar, bu yıl 6 kategoride gerçekleştirilecek.

Küçükçekmece genelinde, resmi ve özel okullarda eğitim gören ilkokul, ortaokul ve üniversite öğrencileri ile öğretmenler için düzenlenen ödüllü yarışmalara başvurular başladı. Küçükçekmece Kaymakamlığı, Küçükçekmece Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenecek yarışmalar, bu yıl 6 kategoride gerçekleştirilecek.

Ödüllü yarışmalar, Cumhuriyetin 100. yılı resim yarışması, 'Ata'ya özlem' konulu şiir okuma yarışması, ilçedeki yaratıcı fikirlerin keşfedilmesi için inovasyon yarışması, hız ve doğru karar verme becerisinin ölçülmesi için yap-boz yarışması ve mangala turnuvası kategorilerinde düzenlenecek.

BAŞVURULAR ONLINE YAPILACAK

Yarışmalara, Küçükçekmece'deki resmi, özel her kademedeki okullarda görev yapan tüm öğretmenler ve ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri katılabilecek. Yarışmalar sonunda dereceye girenler, en az 1000 TL, en çok 3000 TL ile ödüllendirilecek. Yarışmaların jürisi ise öğretmenler, akademisyenler, sanatçılar ve hakemlerden oluşan alanında uzman bir ekipten oluşuyor.