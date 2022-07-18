Küçükçekmece Belediyesi 14 Farklı Alanda Yaz Kurslarına Başlıyor

Küçükçekmece Belediyesi, çocukların keyifli ve verimli bir yaz dönemi geçirmesi amacıyla düzenlediği yaz kurslarına kaldığı yerden devam ediyor. Küçükçekmece Belediyesi bünyesinde hizmet veren Güzel Sanatlar Akademisi (GSA), Müzik Akademisi, Kültür Merkezleri ve Bilgi Evlerinde farklı branşlarda alanında uzman eğitmenler tarafından yeni yetenekler keşfediliyor.

Küçükçekmece Belediyesi ve Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin işbirliği ile hayata geçirilen Güzel Sanatlar Akademisi, yapısı itibariyle Türkiye'deki ilk kamusal sanat merkezi olma özelliği taşıyor. 'Rengini Bul' sloganı ile 7-18 yaş arası çocuk ve gençlerin kendi rengini ve yeteneklerini keşfetmesini amaçlayan akademide; Suluboya - Kuru boya Resim, Güzel Sanatlara Hazırlık, Kaligrafi, Ebru, Maket Tasarım, İleri Dönüşüm Atölyesi, Manga, Webtoon / Webcomic, Digital Resimlemeye Giriş, Digital Resimleme, Stopmotion, Temel Grafik ve Karikatür olmak üzere 14 farklı branşta eğitim verilmesi hedefleniyor. Toplamda 300 öğrenciye verilmesi planlanan kursların kayıtları 25 hazirana kadar devam edecek.

GELECEĞİN MÜZİSYENLERİ MÜZİK AKADEMİSİ'NDE YETİŞİYOR

Küçükçekmece'nin genç yeteneklerini keşfetmek ve akademik anlamda eğitimlerine katkıda bulunmak için çalışan Müzik Akademisi, yaz döneminde de eğitimlerine devam edecek. Akademide 8-20 yaş arası öğrencilere, İlköğretim Düzeyindeki Konservatuarlar, Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Bölümü, Lisans Düzeyindeki Müzik Bölümleri, Küçükçekmece Müzik Akademisi gibi müzik eğitimi veren kurumların yetenek sınavlarına hazırlamak amacıyla müziksel işitme ve müzik bilgisi verilecek.

KÜLTÜR MERKEZLERİ'NDE ÇOCUKLAR EĞLENEREK ÖĞRENECEK

Kültür Merkezleri'nde ise 8-14 yaş arası çocukların hayal gücü ile yaratıcılığının ortaya çıkarılması, dikkat ve koordinasyon gelişimlerinin sağlanması, işbirliği ve paylaşma duygularının geliştirilmesi amacıyla başlatılan 'Minik Mimarlar Tasarlıyor' ve 'Küçükçekmece'nin Küçük Şefleri' atölyeleri yeni gruplar ile yaz döneminde de eğitimlerine devam edecek. Ayrıca Resim, Drama, İngilizce Konuşma Kulübü ve Türk İşaret Dili gibi kurslarla çocuklar hem eğlenecek hem de öğrenecek.

BİLGİ EVLERİ'NDE ÖĞRENCİLERİN GELECEĞİNE YATIRIM YAPILIYOR

Küçükçekmece'nin farklı noktalarında faaliyet gösteren Cennet Bilgi Evi, Halkalı Bilgi Evi, İkitelli Bilgi Evi, Kanarya Bilgi Evi, Mehmet Akif Bilgi Evi, Sefaköy Bilgi Evi ve Yarımburgaz Bilgi Evi, 7-13 yaş arası araştırmayı ve yaşam boyu öğrenmeyi hedefleyen, üretken ve yaratıcı bireyler yetiştirmek amacıyla kurslarına devam ediyor. İlkokul Atölyeleri ve Ortaokul Atölyelerinde temel derslerin yanı sıra İngilizce Kulübü ve Robotik Kodlama Atölyeleri, Yaz Bilim Atölyesi, Rehberlik Hizmetleri, Sanat Atölyeleri, Bilim ve Kültür Gezileri, Açık Hava Kitap Okuma Etkinlikleri ve Geleneksel Çocuk Oyunları gibi birçok alanda çocukların ve gençlerin geleceğine yatırım yapılıyor.

Yaz dönemi kursları için ayrıntılı bilgiye Küçükçekmece Belediyesi sosyal medya hesapları ve web sitesinden ulaşabilirsiniz.

ANKA / Yerel