Küçükçekmece'de bayram öncesi ihtiyaç sahiplerine giyim desteği - Haberler

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Küçükçekmece'de bayram öncesi ihtiyaç sahiplerine giyim desteği

İhlas Haber Ajansı - Medeni Topaloğlu - Yerel
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Küçükçekmece'de bayram öncesi ihtiyaç sahiplerine giyim desteği Küçükçekmece'de, bayram öncesi ihtiyaç sahibi vatandaşlar için ücretsiz giyim çadırı açıldı.

Küçükçekmece'de bayram öncesi ihtiyaç sahiplerine giyim desteği

İSTANBUL - Küçükçekmece'de, bayram öncesi ihtiyaç sahibi vatandaşlar için ücretsiz giyim çadırı açıldı. Vatandaşlar hem kendileri hem de çocukları için beğendikleri kıyafetleri aldı.

Küçükçekmece Belediyesi Mehmet Akif Mahallesi'nde ihtiyaç sahibi vatandaşlar için bayram için ücretsiz giyim çadırı açtı. Sokakta açılan çadırda vatandaşlar kendileri ve çocukları için açılan çadırda kıyafet seçti. 2 bin parça çocuk-yetişkin giyim eşyasının bulunduğu çadıra vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Çadırın 1 gün hizmet vermediği öğrenildi.

Çadırdan ihtiyaçlarını gideren ismini vermek istemeyen bir kadın, "Küçükçekmece Belediyesine teşekkür ederiz, bayram öncesi yardımlarda bulundu. Halka kıyafetlerini dağıttı güzel, bayanlar da güler yüzlü, herkesin istediklerini verdiler. Durumu olmayanlar için verdiler ve bol bol verdiler" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Medeni Topaloğlu - Yerel

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