Küçükçekmece Belediyesi, 2 Yeni Açık Pazar Alanını Vatandaşların Hizmetine Sunuyor - Haberler

Küçükçekmece Belediyesi, ilçede modern ve prestijli semt pazarlarının sayısını artırmaya devam ediyor. Hem Küçükçekmeceliler'in hem de pazar esnafının yüzünü güldürecek yeni pazar yeri projeleri çok yakında faaliyete geçecek.

Küçükçekmecelilere açık alan konseptiyle nefes aldıracak, tamamı açık hava bağlantılı ve tüm ihtiyaçlara cevap verecek ortak kullanım alanları ile keyifli bir alışveriş imkanı sunacak olan Fatih Mahallesi Açık Pazar Yeri'nin inşası sürüyor. Yapımı tamamlanan Atakent Mahallesi Açık Pazar Yeri ise çok yakında vatandaşların hizmetine sunulacak. Açık pazar yerlerinin yanı başına yapılan çocuk oyun evleri ile ebeveynler alışverişin, çocuklar oyun oynamanın keyfini yaşayacak.

ATAKENT AÇIK PAZAR YERİ ÇOK YAKINDA HİZMETE AÇILIYOR

Küçükçekmece Belediyesi'nin ilçede Atakent Mahallesi'nde yapımını tamamladığı açık pazar alanı çok yakında alışveriş için Küçükçekmecelilerin uğrak noktası olmaya hazırlanıyor. 5 dönümlük alanda inşa edilen pazar alanı sosyal donatı alanlarıyla dikkat çekiyor. Vatandaşların tüm ihtiyaçları düşünülerek hayata geçirilen proje kapsamında bebek bakım odası, özel gereksinimli vatandaşlara özel lavabo ve tuvaletler, kafe gibi ortak kullanım alanları yer alıyor.

FATİH MAHALLESİ AÇIK PAZAR YERİ 2023'TE KÜÇÜKÇEKMECELİLERİN HİZMETİNE SUNULACAK

Fatih Mahallesi Küçükçekmece Gölü kenarında yapımı devam eden açık pazar alanı ise 2023 yılında inşası tamamlanarak, hizmete açılacak. 620 pazarcı tezgahıyla hizmet verecek açık pazar alanında vatandaşların gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmeleri için zabıta ofisi, yorulan vatandaşların dinlenebilmesi için kafe, bebek bakım odası ve tuvaletler yer alacak.

FEVZİ ÇAKMAK'TA AİLELER ALIŞVERİŞTE, ÇOCUKLAR OYUNDA

İki yeni pazar yerinin hizmete açılmasıyla Sultanmurat, Fevzi Çakmak, Tevfikbey ve Halkalı Kapalı Pazar yerleri ile birlikte Küçükçekmece'de modern pazarların sayısı 6'ya çıkacak. Küçükçekmece Belediyesi, ailelerin rahatça alışverişini yaparken, çocuklara da keyifli saatler geçirmeleri için Fevzi Çakmak Kapalı Pazar Yeri'nin yanı başına donanımlı bir çocuk oyun evi kazandırdı.

ANKA / Yerel