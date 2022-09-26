Küçükçekmece Belediyesi Uçurtma Şenliği'ne Büyük İlgi

Küçükçekmece Belediyesi’nin Yarımburgaz Hasanoğlu Deresi Parkı’nda gerçekleştirdiği Uçurtma Şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Yüzlerce çocuğun ebeveynleriyle keyifli ve eğlenceli vakit geçirdiği şenlikte, Türk Pop Müziğinin sevilen sanatçısı Irmak Arıcı konser verdi.

Küçükçekmece Belediyesi'nin Yarımburgaz Hasanoğlu Deresi Parkı'nda gerçekleştirdiği Uçurtma Şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Yüzlerce çocuğun ebeveynleriyle keyifli ve eğlenceli vakit geçirdiği şenlikte, Türk Pop Müziğinin sevilen sanatçısı Irmak Arıcı konser verdi.

Yazdan kalma sıcak havaları fırsat bilen Küçükçekmece Belediyesi, çocukları, gençleri ve ailelerini rengarenk bir festivalde bir araya getirdi.

Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Uçurtma Şenliği'nde kentin semaları rengarenk uçurtmalarla şenlendi. Katılımcılara 5 bine yakın ücretsiz uçurtma dağıtıldı.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, çocuklarla uçurtma atölyesinde bir araya gelerek, hem uçurtma uçurdu hem de hatıra fotoğrafı çektirdi.

KÜÇÜKÇEKMECELİLER, IRMAK ARICI'NIN ŞARKILARINA HEP BİR AĞIZDAN EŞLİK ETTİLER

Uçurtma yapım atölyeleri, güneş gözlemi, yüz boyama ve oyun grupları ile eğlenen çocuklar, rengarenk uçurtmaları gökyüzüne salmanın keyfini yaşadı. Uçurtma Şenliği'nde çocuklar kadar ebeveynler de keyifli vakit geçirirken, Küçükçekmece Belediyesi Gıda Bankası da ücretsiz ikramlarıyla çocukları ve aileleri yalnız bırakmadı.

Irmak Arıcı'nın sahne aldığı şenlikte, sevilen sanatçı şarkılarını Küçükçekmeceliler için seslendirdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konser sonunda Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Sedat Gazi, sanatçıya teşekkür ederek, çiçek takdim etti.