Küçükçekmece Belediyesi'nden İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Kırtasiye Paketi Desteği

Küçükçekmece Belediyesi, okulların açılmasına sayılı günler kala, kırtasiye paketi yardımıyla ailelerin ve öğrencilerin yüzünü güldürüyor. İhtiyaç sahibi 3 bin öğrenciye yapılan çanta ve kırtasiye yardımı paketinde çocukların yıl boyunca ihtiyaç duyacakları pek çok okul araç gereci yer alıyor. Kırtasiye yardımı, Küçükçekmece’de yıl boyunca devam edecek.

Küçükçekmece Belediyesi, okulların açılmasına sayılı günler kala, kırtasiye paketi yardımıyla ailelerin ve öğrencilerin yüzünü güldürüyor. İhtiyaç sahibi 3 bin öğrenciye yapılan çanta ve kırtasiye yardımı paketinde çocukların yıl boyunca ihtiyaç duyacakları pek çok okul araç gereci yer alıyor. Kırtasiye yardımı, Küçükçekmece'de yıl boyunca devam edecek.

Fırsat eşitliği hedefiyle eğitim yatırımlarını sürdüren Küçükçekmece Belediyesi, kırtasiye desteğini Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürütüyor. Sosyal yardım alan dar gelirli vatandaşlar başta olmak üzere yapılan başvurular ekipler tarafından incelenerek ihtiyaç sahibi aileler tespit ediliyor ve randevu oluşturuluyor.

DİKİCİ: "3 BİN AİLEYE KIRTASİYE YARDIMI YAPILDI"

Küçükçekmece Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü İlyas Dikici, kırtasiye yardımıyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"İnsanların ihtiyaçlarını karşılayarak, özellikle ekonomik sıkıntıların had safhaya geldiği bu günlerde bu ailelerimizin çocuklarına bir nebze yardım ediyorsak mutlu oluyoruz. Şu ana kadar 3 bin aileye kırtasiye yardımı yapıldı. Başvurular çok fazla. Biz bunların arasından bir eleme yöntemiyle sosyal inceleme kriteriyle ihtiyaç sahibi aileleri belirleyerek yardımcı olmaya çalışıyoruz. Randevu sistemiyle çalışıyoruz. Çünkü buraya gelen insanların ihtiyaçlarını birçok yere göstermek, duyurmak ve aslında onları aslında bir nebze rencide etmek istemiyoruz. Bu işi Başkanımız Kemal Çebi'nin talimatıyla doğru bir şekilde yürütmek istiyoruz. Dolayısıyla mağazaya gelip kendilerini ihtiyaç sahibi aile konumunda hissetmelerini istemiyoruz. İhtiyaç sahibi olan aileler, normal bir mağazaya gidip alışveriş yapan bir vatandaş gibi gelip randevusu olduğunda elbisesini, ayakkabısını alarak kırtasiye ihtiyaçlarını gideriyorlar."

"BİZİM ÜZERİNDE DURDUĞUMUZ NOKTA DAYANIŞMAYI GÜÇLENDİRMEK"

Yıl içerisinde yardımların devam edeceğini vurgulayan Dikici, şöyle devam etti:

"Biz bu aya kadar yaklaşık 11 bin 500 parça ürün verdik ailelerimizin çocuklarına. Yardımlarımız devam edecek. Bu sadece eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte kriterini belirlediğimiz ailelerin çanta ve kırtasiye ihtiyaçlarını giderme yardımı. Ama yıl içerisinde de başvuru ve tespiti yapılmış olan ailelerin hepsine hem kırtasiye hem kıyafet yardımları tedarik edilecektir. Bu yardımlar dayanışmanın bir parçası. Aslında en önemli tarafımız, bizim üzerinde durduğumuz nokta dayanışmayı güçlendirmek. Bunu bir sosyal sorumluluk projesi olarak da kabul edebiliriz. Dar gelirli ailelerimiz bizlere başvuru yapabilirler. Diğer ailelerimizden de ricamız; ellerinde bulunan sıfır ve sıfıra yakın ürünlerinizi ya da bağışlamak istediğiniz herhangi bir ürünü Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüze gelip bağışlarsanız onlara bir kardeş, onlara bir arkadaş, onlara bir aile olmuş olursunuz. Dolayısıyla dayanışma daha fazla güçlenmiş olur."

BAŞVURULAR, SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE YAPILIYOR

Küçükçekmece Belediyesi'nin kırtasiye desteğinden yararlanmak isteyen ihtiyaç sahipleri, 444 4 360 numaralı telefondan bilgi alarak, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne başvuruda bulunabiliyor.