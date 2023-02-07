Küçükçekmece Belediyesi'nden afet bölgesine yardım kampanyası

Küçükçekmece Belediyesi, yaklaşık 10 ilimizde depremden etkilenen vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere yardım kampanyası başlattı. Belediye başkanı Kemal Çebi, "Haydi Küçükçekmece depremin yaralarını birlikte saracağız" dedi.

Küçükçekmece Belediyesi, Kahramanmaraş başta olmak üzere yaklaşık 10 ilimizde depremden etkilenen vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere yardım kampanyası başlattı. Düzenlenen kampanya ile afet bölgesine gidecek olan yardım tırı için vatandaşlara destek çağrısında bulunan Küçükçekmece Belediyesi, kentin pek çok noktasında yardım toplama merkezleri oluşturdu.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Kahramanmaraş ve çevre illerde hissedilen depremde, hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Depremin yaralarını birlikte saracağımıza inanıyorum. Kent sakinlerimizden sağlık önlemleri gereği, yeni temiz ve kullanılmamış ihtiyaç malzemelerini belirlediğimiz noktalara teslim etmelerini rica ediyorum" diye konuştu.

İhtiyaç listesi oluşturuldu

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü öncülüğünde başlatılan kampanya dahilinde oluşturulan ihtiyaç listesinde; battaniye, uyku tulumu, ısıtıcı, tüplü soba, toplu kuru gıda, hijyen malzemesi, çocuk bezi, bebek maması, kullanılmamış kışlık giyim malzemesi, nevresim takımı, kadın pedi, yastık, temiz bebek kıyafeti, atkı, bere, eldiven, çorap, cep telefonu ve şarj aleti gibi malzemelere yer verildi.

Afet bölgesine destekte bulunmak isteyen Küçükçekmeceliler, yardım malzemelerini Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası, Kadın Eşitlik Merkezi, Gündüz Çocuk Bakımevleri, Bilgi Evleri, Çocuk Üniversitesi, Küçükçekmece Kütüphaneleri ve Atakent, Cennet ile Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezleri'ne teslim edebilirler. Konuyla ilgili detaylı bilgi 444 4 360 numaralı telefondan edinilebilir. - İSTANBUL