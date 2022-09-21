Küçükçekmece Belediyesi'nden 3 Yılda 26 Bin İhtiyaç Sahibine Ücretsiz Ulaşım Desteği

Küçükçekmece Belediyesi, ücretsiz ulaşım desteğiyle ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşamını kolaylaştırmaya devam ediyor. Özel gereksinimli, yaşlı, yatalak ve hasta vatandaşların sağlık kuruluşlarına ulaşımını ambulans ve nakil araçlarıyla sağlayan Küçükçekmece Belediyesi, 3 yılda yaklaşık 26 bin ihtiyaç sahibi vatandaşa ulaşım desteği sundu.

Küçükçekmece Belediyesi, ücretsiz ulaşım desteğiyle ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşamını kolaylaştırmaya devam ediyor. Özel gereksinimli, yaşlı, yatalak ve hasta vatandaşların sağlık kuruluşlarına ulaşımını ambulans ve nakil araçlarıyla sağlayan Küçükçekmece Belediyesi, 3 yılda yaklaşık 26 bin ihtiyaç sahibi vatandaşa ulaşım desteği sundu.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımızın bu ihtiyaçlarını ortadan kaldırmayı, sosyal sorunların giderilmesine ön ayak olmayı ve bunlarla beraber insanların yaşadıkları ortamda mutlu, huzurlu ve güven duygusu gelişmiş bir refah ortamında yaşamaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu hizmet ile engelli ve yaşlılarımızın ücretsiz ulaşım hakkına sahip çıkıyor, hasta ve ihtiyacı olan vatandaşlarımızın ulaşım sıkıntılarını çözmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" diye konuştu.

3 YILDA 26 BİN KİŞİYE ULAŞIM DESTEĞİ VERİLDİ

Hizmet kapsamında, son 3 yılda; kanser ve böbrek hastaları başta olmak üzere koah tedavisi, fizik tedavi, yaşlılık ve yatalak olması gibi sebeplerle tedavi alan yaklaşık 10 bin hastanın sağlık kuruluşlarına nakli yapıldı. 3 yılda 7 bin 346 vatandaşa ambulans hizmeti verilirken, Küçükçekmece Belediye Başkanlığı'nı ziyaret eden 65 yaş üstü 2 bin 500 vatandaş da belediyedeki işlemleri birim personeli eşliğinde yapıldıktan sonra evlerine ulaşımı sağlandı.

ULAŞIMDA ENGEL YOK

Küçükçekmece'de kent yaşamına katılmakta güçlük çeken özel gereksinimli vatandaşlar da unutulmuyor. Küçükçekmece Belediyesi, toplu taşıma araçlarını kullanamayan, özel aracı olmayan 6 bine yakın özel vatandaşa hastane vb. sağlık kuruluşlarına erişilebilmeleri adına araç tahsis ederek, ulaşımdaki engelleri kaldırıyor.

İHTİYAÇ SAHİPLERİ TESPİT EDİLİYOR

Ulaşım hizmetinden faydalanmak isteyen 65 yaş üstü, hasta, yaşlı, özel gereksinimli vatandaşlar 444 4 360 numaralı telefondan ayrıntılı bilgi alabiliyor.

Ulaşım desteği başvuruları, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleniyor ve kişilerin böyle bir yardıma ihtiyacı olup olmadığı tespit ediliyor. Başvurular sonucunda bu hizmete gerçekten ihtiyacı olduğu tespit edilen kişiler, araçlardan ücretsiz şekilde faydalanabiliyor.