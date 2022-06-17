Küçükçekmece Belediyesi 'Masalİstanbul' ile UCLG'de finalde

Küçükçekmece Belediyesi, 5. UCLG Kültür 21 Uluslararası Ödülleri Yarışması'na kültür ve sanat çalışmaları kapsamında düzenlediği I. ve II. Uluslararası Masal Festivali projesi (Masalİstanbul) ile katılarak finale adını yazdırdı.

Meksiko Belediyesi ve Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (United Cities and Local Governments-UCLG) iş birliğinde 2014'ten beri düzenlenen Kültür 21 Uluslararası Ödülleri'nin beşinci dönem finalistleri belli oldu.

Yarışmaya İstanbul'dan Küçükçekmece'nin yanı sıra Büyükçekmece, Kadıköy, Fatih, Sancaktepe ve Ataşehir Belediyeleri, Türkiye genelinde ise Balıkesir, Konya, Çanakkale, Nilüfer, Kütahya, İzmir ve Selçuklu Belediyeleri adaylık için başvuruda bulundu.

101 ŞEHİR BAŞVURU YAPTI

UCLG ödülleri bu yıl, pandemi ve salgın sonrası toparlanma bağlamında kültürel hakların savunuculuğunda bulunan veya önemseyen sistemlerin önemli bir parçası olarak kültürü teşvik eden şehirlere, yerel ve bölgesel yönetimlere ve şahıslara verilecek. Yarışmaya ilk kez bu yıl aday proje gönderen Küçükçekmece Belediyesi finale kaldı.

UCLG Meksiko Kültür 21 Uluslararası Ödülleri'ne dünya çapında 101 şehir, Türkiye'den ise 13 il ve ilçe adaylık için başvuruda bulundu. Yarışma sonuçları bu ay içinde yapılacak jüri toplantısı ile belli olacak ve kazanan adaylar için eylülde Meksika'da ödül töreni düzenlenecek.

"KÜÇÜKÇEKMECE'MİZİN VE MASALİSTANBUL'UN ÖRNEK OLMASINI DİLİYORUM"

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, yarışmanın Küçükçekmece için önemine dikkat çekerek, "Kovid-19 ile yapılan mücadelede kültürel hakların tanıtımı ve savunulması için yapılan uluslararası bir yarışmada finale kalmak hepimizi gururlandırdı ve mutlu etti. Kovid-19 ile mücadelede moral her şeyimizdi. Bu süreçte sanatın iyileştirici gücüne inandık ve kültür ve sanata hiç ara vermedik. Etkinliklerimizi online platformlara taşımakla kalmadık, kentlinin kapısına götürme kararı aldık. Uluslararası Masal Festivalimiz bu projelerimizden biriydi. Bu festivalle sokaklarda kamyon sahneleri kurduk, çocuklara, kadınlara ve tüm vatandaşlarımıza bisikletle ulaştık. Geleneksel hale getirdiğimiz bu kıymetli festivali uluslararası bir platforma taşımak istedik ve 5. UCLG Kültür 21 Uluslararası Ödülleri'ne ilk kez aday olduk. Küçükçekmece'mizin ve Masalİstanbul'un dünyanın farklı şehirlerine tanıtılması ve örnek teşkil etmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Yerel