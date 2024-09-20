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Küçükbaş Hayvan Islahı Projesi Değerlendirildi

Küçükbaş Hayvan Islahı Projesi Değerlendirildi
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Tarım ve Orman Bakanlığı, Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Projesi'nin çıktılarını Erzurum'da düzenlenen toplantıda değerlendirdi. Proje, Türkiye'de 55 ilde 1 milyondan fazla küçükbaş hayvan üzerinde yürütülmekte ve hayvan refahı ile ekonomik verimliliği artırmayı hedeflemekte.

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Projesi değerlendirme toplantısı, Erzincan, Erzurum, Artvin ve Ardahan illerinin yetkililerinin katılımıyla yapıldı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi" 2005 yılında başlatıldı ve şu anda 55 ilde toplam 1 milyonun üzerinde küçükbaş hayvanın takip edildiği, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı küçükbaş hayvan ıslahı çalışması olarak biliniyor.

Islahın öncelikli amacı, hayvanlardan elde edilen ekonomik değer taşıyan et, süt yapağı-kıl verimlerinin yetiştirici ve tüketici istekleri doğrultusunda hayvan refahı kuralları kapsamında nitelik ve nicelik bakımından arttırılmasıdır.

Bu kapsamda Erzincan, Erzurum, Artvin ve Ardahan illerinde yürütülen Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesinin çıktıları Erzurum'da düzenlenen toplantıda değerlendirildi.

Düzenlenen toplantıya Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü yetkilileri, Atatürk Üniversitesi yetkilileri, Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü yetkilileri, Erzincan, Erzurum, Artvin ve Ardahan Tarım ve Orman İl Müdürlüklerinin yetkilileri ile bu 4 ilin Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliklerinin temsilcileri katıldı.

Toplantıda projenin geldiği nokta ile projeyi sahada yürüten birimlerin raporları görüşüldü. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Tarım ve Orman Bakanlığı erzincan Türkiye Erzurum Tarım

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