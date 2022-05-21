Küçük yazar Ceylin Aydoğdu kitabını imzaladı - Haberler

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Küçük yazar Ceylin Aydoğdu kitabını imzaladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Küçük yazar Ceylin Aydoğdu kitabını imzaladı

Erzurum'da düzenlenen Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarında 'Dostum' adlı kitabını imzalayan 11 yaşındaki Esila Ceylin Aydoğdu, fuarın ilgi odağı oldu.

Erzurum'da düzenlenen Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarında 'Dostum' adlı kitabını imzalayan 11 yaşındaki Esila Ceylin Aydoğdu, fuarın ilgi odağı oldu.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği ve 6 gün önce açılışı yapılan Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı ziyaretçilerini ağırlıyor. 9 gün boyunca seçkin yazarları okuyucuyla buluşturacak olan fuarda her yaştan yazar stantlarda yerini aldı.

Okul standında bugün düzenlenen imza gününde okuyucularına 'Dostum' isimli kitabını imzalayan 5. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Esila Ceylin Aydoğdu, okuyucularıyla da sohbet etme imkanı buldu. Yoğun ilgi gören stantta küçük yazarı aile yakınları da yalnız bırakmadı. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Büyükşehir Belediyesi, Doğu Anadolu, Erzurum, Yerel, Haberler

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