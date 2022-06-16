Küçük yaş grubu çocuklar için yaz tatilinde öncelik 'sosyalleşme'

Pandemi gölgesinde geçen ikinci eğitim-öğretim yılı sona eriyor. Öğrencilerin yarın karnelerini almalarıyla başlayacak yaz tatili öncesinde önerilerde bulunan Özlem Ülker Günal, "Pandemi sürecinde yalnız kalmış küçük yaş grubu çocuklar için öncelik sosyalleşme. Önümüzdeki yazı çocuklarımızın yeni arkadaşlıklar kurmaları, sosyal ilişkiler oluşturmaları için bir fırsat olarak görmemiz gerekiyor" dedi.

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, yarın karnelerini alarak yaz tatiline girecek. Yaz tatili öncesi çocuklara ve velilere tavsiyelerde bulunan YTÜ Okulları Genel Koordinatörü Özlem Ülker Günal, bu yaz, çocukların pandemi sürecinde yaşadığı yalnızlığı telafi edebilmek için sosyalleşmeye önem verilmesi gerektiğini vurguladı. Çocukların yeni arkadaşlıklar edinebileceği ortamların değerlendirebileceğini ifade eden Özlem Ülker Günal, çocuklara günlük rutinlerle de sorumluluk verilerek kişisel gelişimlerine katkı sağlanacağını aktardı.

Özlem Ülker Günal konuyla ilgili verdiği tavsiyelerine şöyle devam etti:

"Pandemi sürecinde çocuklarımız biraz yalnızlık yaşadılar. Bu eğitim öğretim yılında da bu yalnızlıkları ve tedirginlikleri devam etti. Dolayısıyla önümüzdeki yazı çocuklarımızın yeni arkadaşlıklar kurmaları, sosyal ilişkiler oluşturmaları için bir fırsat olarak görmemiz gerekiyor. Ebeveynler olarak bizler onların akranları ile karşılaşma fırsatları bulacağı ortamlar oluşturabiliriz. Çocuklarımızın akranları ile bir araya gelmesi için aileler kendi içlerinden başlayarak bir çember oluşturabilirler. Yakın akrabalarla buluşma fırsatlarını değerlendirebilirler. Bu akrabalarla çocuklarımızın özel zaman geçirebilmesi için özel aktiviteler yapılabilir. Çocukların ilişki ve bağ kurmak için biraz zamana ihtiyacı var. Dolayısıyla görüşme sıklıklarını arttırabilir, bir aradayken görüşecekleri zamanı uzatabilirler. Eğer aileler arkadaşları ile bir araya geleceklerse yine çocuklarımızın da akranları ile karışılacakları seçimler yapabilirler. Ayrıca burada çocukların sosyal olarak yaşayacakları problemlerde onların kendi kendine baş edebilmeleri için biraz daha destekleyici davranabilirler."

"Çocuklarımıza sorumluluk alma fırsatı vermeliyiz"

Günlük rutinlerde çocuklara bazı sorumluluklar verilmesi gerektiğini de söyleyen Günal, "Küçük yaştaki çocuklarımız günlük rutinlere ihtiyaç duyarlar. Bu rutinler içerisinde çocuklarımıza sorumluluk alma fırsatları vermeliyiz. Örneğin, kitaplıklarını düzenleyebilmeleri için onlara alan oluşturabiliriz, evde yine sorumluluk alabilecekleri evin bölümleri ile ilgili onlara seçim hakları sunabiliriz. Evcil hayvanlarla ilgili onların beslenmesinde yardımlarını isteyebiliriz. Bunun dışında sosyal sorumluluk becerilerini arttırabilecekleri daha duyarlı daha paylaşımcı ortamlarda bulunmalarını sağlayabiliriz" şeklinde konuştu.

"Çocuklar yaşadığımız dünyanın güvenli olmadığını düşündüler"

Pandemi sürecinde yaşanan güvensizlik ve tedirgin olma durumunun bu yaz giderilmesi adına çocuklarla bol bol konuşulmasını da tavsiye eden Günal, "Pandemi sürecinde çocuklar yaşadığımız dünyanın güvenli olmadığını düşündüler. Bu yüzden bu yaz tatili aslında evimiz kadar dış alanların da güvenli olduğunu ve bu yazın sonunda başlayacakları okul ortamının onlar için çok güvenli olduğunu da bilmeye, görmeye hakları olan da bir süreç olacak. Ailelerimize özellikle okulla ilgili konuşmalarını okulda güvende olacakları konusunda çocukları ile her gün bir paylaşım saati oluşturmalarını önerebiliriz. Bu paylaşım saatinde günün nasıl geçtiğini çocuklarıyla konuşabilirler. Gün içerisinde yaşadıkları problemlere değinebilir ya da içlerine sinmeyen durumlarla karşılaştıklarında ne yapabilirler, nasıl önlem alabilirler bunları konuşabilirler. Okula başladıklarında oluşabilecek heyecanı, kaygıları paylaşarak çocuklarının daha güvene olmasını hissettirebilirler. Okul çocuklar için sadece farklı bir fiziksel ortam değil aynı zamanda sosyalleşebilecekleri farklı bir deneyim yaşayacakları bir ortam olacak. O yüzden özellikle okula yeni başlayacak veya ana sınıfından ilkokula geçecek öğrenciler için yabancı bir kavram. Fakat yakınlaştıkça, konuştukça, çevrelerindeki abi, ablalarının deneyimlerini öğrendikçe okul, onlar için tanıdık, yakın, güvenli ve arkadaşça bir ortam haline gelecek. Çocuklarımız her zaman yeni şeyler öğrenmek için heyecanlılar. Bu yeni şeyler öğrenme fikri onlar için motive edici de olabilir." diye konuştu.

"Yaz okulu ve atölye çalışmaları sosyalleşme adına tercih edilebilir"

Çocukların sosyalleşmesi için yaz okullarının da katkısı olabileceğini hatırlatan Günal, "Çevrelerinde akranları ile çok fazla buluşma fırsatı bulamayan çocuklar için güzel kurgulanmış yaz okulları var. Ailelerimiz, yaz okullarını, atölye çalışmalarını ve farklı kültürel aktiviteleri tercih ederek çocukların sosyalleşmelerine katkıda bulunabilirler" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel