Küçük Şifa'nın bisiklet hayali gerçek oldu - Haberler

Adana'da 8 yaşındaki Şifa, babasının alamadığı hayali olan bisiklet için sosyal medyadan bir hayırsevere video mesaj gönderdi. Video mesajı alan hayırsever, küçük kızın en büyük hayalini gerçekleştirdi ve pembe bir bisiklet alarak Şifa'ya sürpriz yaptı. Küçük kızın mutluluğu ise gözlerinden okundu.

8 yaşındaki Şifa Yavuz, en büyük hayali olan bisikleti sürekli babasından talep etti. Simit satarak ailesinin geçimini sağlayan Emrullah Yavuz (34) ise kızının hayalini bir süre boyunca gerçekleştiremeyeceğini söyledi. Bunun üzerine Şifa Yavuz, babasının telefonunu alarak video mesaj ile kentte yüzlerce çocuğa yardım eden hayırsever Ogün Sever Okur'a ulaştı.

Pembe bisikletli sürpriz

"Ogün ağabey, benim hiç bisikletim olmadı. Babam bana almadı. Babam simitçi, parası yok. Annem de almadı. Bisiklet çok istiyorum, bu benim hayalim" diyerek mesaj atan Şifa Yavuz'un mesajını gören Ogün Sever Okur, aileye ulaştı. Ailenin adres bilgisini alan Okur, küçük kızın en büyük hayalini gerçekleştirdi ve pembe bir bisiklet alarak merkez Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi'ne gitti.

Kapıyı açtığı anda Ogün Sever Okur'u ve bisikleti karşısında gören Şifa'nın mutluluğu gözlerinden okundu. Bisikletine binen Şifa Yavuz, sokakta bisikletiyle gönlünce eğlendi.

"Ben de mutlu oluyorum"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Ogün Sever Okur, "Şifa bana video mesaj ile ulaştı. "Ogün ağabey ben bir bisiklet istiyorum. Bu benim hayalim" dedi. Ben de hayalini gerçekleştirmek istedim ve bisikletini alıp getirdim. Şifa'nın hiç bisikleti olmamış. Bu beni çok etkiledi. Küçükken benim de hiç bisikletim olmamıştı. Hayalleri gerçekleşti. O da mutlu, biz de mutlu olduk. Çocuklar mutlu olunca ben de mutlu oluyorum" ifadelerini kullandı.

Hayatında ilk kez bisikleti olan Şifa Yavuz ise, "Bisikletim oldu, çok mutluyum. Daha önce bisikletim olmamıştı, babam bana almadı. Ben de Ogün ağabeyden bisiklet istedim, o da getirdi. Bisiklet sürmeyi bilmiyorum ama öğreneceğim. Ogün ağabeye çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Yerel