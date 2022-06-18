Küçük Sanayi Sitesi'nin ihalesi 24 Ağustos'ta yapılacak - Haberler

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Küçük Sanayi Sitesi'nin ihalesi 24 Ağustos'ta yapılacak

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Küçük Sanayi Sitesi'nin ihalesi 24 Ağustos'ta yapılacak

Kütahya Madeni Eşya Sanatkarları Esnaf Odası Hüseyin Kuşan, beraberindeki heyet ile birlikte, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ı makamında ziyaret etti.

Kütahya Madeni Eşya Sanatkarları Esnaf Odası Hüseyin Kuşan, beraberindeki heyet ile birlikte, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Başkan Işık, Küçük Sanayi Sitesi inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi ihalesinin 24 Ağustos 2022 tarihinde yapılacağı müjdesini verdi.

Kütahya'nın vizyon projeleri içinde yer alan Kütahya Eskişehir karayolu üzerindeki Yeni Küçük Sanayi Sitesi için son hazırlıklar tamamlandı. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ı makamında ziyaret eden Kütahya Madeni Eşya Sanatkarları Esnaf Odası Hüseyin Kuşan ve beraberindeki heyet, yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Işık'a teşekkür etti.

Yeni Küçük Sanayi Sitesinin tamamlanması ile birlikte sanayi esnafının daha nezih bir ortamda hizmet verebileceğini ve yol üzerinde olmasının avantajını kullanacağını ifade eden Başkan Işık, Küçük Sanayi Sitesi inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi ihalesinin 24 Ağustos 2022 tarihinde yapılacağını söyledi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Eskişehir Alim Işık Kütahya Yerel Haberler

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