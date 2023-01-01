Küçük Melis son yolculuğuna uğurlandı

Amasya'da boğaz ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede uygulanan tedavi sonrası fenalaşarak hayatını kaybeden 7 yaşındaki Melis Kıymet, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Melis Kıymet için Hattat Hamdullah Efendi Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazı sonrası minik Melis, Tekirdede Mezarlığı'na defnedildi. Yeni yıl için aldığı hediye akıllı saati kızına veremeyen anne Nuran Zehra Kıymet ve baba Çağlar Kıymet de biricik evlatlarının ardından gözyaşı döktü. Acılı anne kızının tabutuna sarılarak vedalaştı. Cenaze törenine katılan Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı da aileye başsağlığı diledi.

Melis'ten geriye öğretmenleri için çizdiği resimler kaldı

Serdar Zeren İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Melis'ten geriye 10 gün önce öğretmenleri için çizdiği 2 resim kaldı. Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı Semt Polikliniği'nde yaşanan ölüm sonrası Amasya Valiliği tarafından adli ve idari soruşturma başlatıldığı açıklandı. - AMASYA