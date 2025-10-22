Küçük Kızın Tilkiye İlişkin Duygulandıran Sözleri

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde mahalledeki tavuklara dadanan tilkiyi kafeste gören küçük bir kız çocuğunun sözleri yürekleri ısıttı.

Olay, Safranbolu'nun Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinleri, bir süredir tavuklara saldıran tilkiyi yakalamak için kafes kurdu. Kurulan tuzağa yakalanan tilki, sabah saatlerinde vatandaşlar tarafından bulundu.

Tilkiyi kafeste izleyen küçük bir kız çocuğu, "Baba çok tatlı, onun yakalanmaya hakkı yok. Onun da annesi veya çocukları vardır" diyerek babasına seslendi. Küçük kızın bu sözleri çevrede bulunanları duygulandırdı.

Vatandaşlar tarafından zarar verilmeden Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen tilki, yapılan kontrollerinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı. - KARABÜK