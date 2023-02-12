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Küçük kız 150. saatte çıkarıldı

Yerel Haberler

Küçük kız 150. saatte çıkarıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ardından yıkılan evlerinde enkaz altında kalan ve 150 saat sonra sağ olarak çıkarılan küçük bir kızın videosunu paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ardından yıkılan evlerinde enkaz altında kalan ve 150 saat sonra sağ olarak çıkarılan küçük bir kızın videosunu paylaştı.

Kurtarma ekipleri, depremin etkilediği şehirlerde çalışmalarını sürdürüyor. Kurtarma ekiplerince 7. gün 150. saatte kurtarılan küçük kız ambulansla sağlıklı olarak hastaneye kaldırıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, "Az önce ekipler tarafından kurtarıldı. Umut hep var" notuyla o görüntüleri paylaştı. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fahrettin Koca Kahramanmaraş Yerel Haberler

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