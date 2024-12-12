Üye Girişi
Haberler
ABD ve desteklediği teröristler Rakka'da DEAŞ tiyatrosuna hazırlanıyor

Türkiye'nin yanı başında tehlikeli bir oyun başlıyor

 Suriye'nin geleceği nasıl olacak? Uzmanlar 3 ana senaryo üzerinde duruyor

Suriye'yi nasıl bir gelecek bekliyor? İşte gündemdeki 3 senaryo

 Pentagon yetkilisinin cevapsız bıraktığı Türkiye sorusu

Pentagon'u cevapsız bırakan Türkiye sorusu
Muhalifler Hafız Esad'ın türbesini ateşe verip başında kutlama yaptı

Türbe alev alev yanarken başında kutlama yaptılar

Küçük Kahraman Umut, Annesinin Yerine Ahır İşlerini Üstlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'de geçirdiği trafik kazası sonucu annesi yaralanan 12 yaşındaki Umut Muhammet Kus, annesine destek olmak için ahır işlerini devralarak zorlukların üstesinden geldi. Her gün ineklerin işlerini yaparak annesinin yükünü hafifletiyor.

Rize'de annesi trafik kazasında yaralanan Umut Muhammet Kus, annesinin rahatsızlıkları nedeniyle yapamadığı ahır işlerini devraldı, süt sağdı, zoru başardı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde 10 Kasım 2024 tarihinde meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralanmıştı. Kazada yaralananlardan biri ise Çamluhemşin ilçesi Dikkaya Köyü Yıldız Mahallesi'nde yaşayan 12 yaşındaki Umut Muhammet Kus'un annesi Neşe Kus'tu. Annesinin kazada yaralanması nedeniyle yapamadığı bazı işleri ise Umut Muhammet Kus devraldı. Sabahın erken saatlerinde ahıra hayvanların temizliğini yapmaya inen Umut Muhammet, ahırın tüm işlerini yapıyor, hayvanları besliyor, sularını veriyor hatta sütlerini bile sağıyor. Annesine iş bırakmayan Umut Muhammet yetişkinlere de taş çıkarıyor.

Annesine yardımcı olmak için girdiği ahırda ineklerin tüm işlerini hallettiğini dile getiren Umut Muhammet Kus "Annem kazadan dolayı ineğe bakamıyor, o nedenle bende ona yardımcı oluyorum. Her gün ineği sağıyorum" ifadelerini kullandı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Serdar Ortaç yine kendini tutamadı! Ağzına ne gelirse saydı
img

Esad'ın en sevdiği asker yakalandı! İdam edilecek
img

Kadıköy'de bu tezahüratı duyunca maç bitmeden stadı terk etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Selena Gomez evleniyor mu? Çiğdem Tunç kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Çiğdem Tunç kaç yaşında, nereli? Çiğdem Tunç biyografisi! Müsavat Dervişoğlu kimdir? Halk Tv konuğu Müsavat Dervişoğlu kaç yaşında, nereli? Müsavat Dervişoğlu biyografisi! Annem Ankara Hasan ölüyor mu, ne oldu? Mehmet Günsur Annem Ankara dizisinden ayrılacak mı? A101 12 ARALIK 2024 KATALOĞU 12 Aralık A101 aktüel ürünler neler? A101'e bu hafta hangi ürünler geliyor? Roblox ne zaman açılacak, bugün açılacak mı? 12 Aralık Roblox erişim engelinde son durum! ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Bugün (12 Aralık) Müge Anlı yeni bölüm canlı izleme linki! Instagram ne zaman düzelecek 12 Aralık? 12 Aralık ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 12 Aralık tarihinde dünyada neler oldu? Resmi Gazete bugün (12 Aralık) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Erzincan hava durumu | 12 Aralık Erzincan'da hava nasıl? Erzincan günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.