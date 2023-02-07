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Küçük çocuğun depremzedelere gönderdiği not duygulandırdı

Yerel Haberler

Küçük çocuğun depremzedelere gönderdiği not duygulandırdı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde peş peşe meydana gelen depremler Türkiye'yi yasa boğdu.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde peş peşe meydana gelen depremler Türkiye'yi yasa boğdu. Depremzedelerin yaralarını sarmak için yardım kampanyaları başlatıldı. Pendik'te vatandaşların hazırladıkları yardım kolilerinin içinden çıkan ve 5 yaşındaki çocuk tarafından yazılan not okuyanları duygulandırdı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde peş peşe meydana gelen depremlerin ardından depremzedelerin yaralarını sarabilmek için yardım kampanyaları başlatıldı. Pendik Belediyesi de deprem bölgesi için yardım seferberliği başlattı. Vatandaşların deprem bölgesine gönderilmek üzere belediye binasına getirdikleri yardım malzemelerinin içinden herkesi duygulandıran bir not çıktı.

5 yaşındaki Ebubekir Yalçın Aran'ın yazdığı notta, "Merhaba benim adım Ebubekir. İstanbul'dan yazıyorum. Hepinize çok geçmiş olsun. Allah acil şifalar versin. İnşallah bir daha böyle bir durum ile karşılaşmazsınız. Hep dualarımız sizlerle. Allah yardımcınız olsun, Allah'a emanet olun" ifadeleri yer aldı. Notu gören görevliler duygu dolu anlar yaşadı. - İSTANBUL

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Türkiye Pendik Allah Yerel Haberler

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